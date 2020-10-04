Армения раскрыла потери армии Азербайджана

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян раскрыл потери армии Азербайджана с начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем Facebook.

По данным армянской стороны, военные непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) уничтожили 124 беспилотника, 14 вертолетов, 17 самолетов, 368 единиц бронетехники, а также четыре РСЗО «Смерч» противника. Кроме того, в ходе боевых действий погибли 3154 азербайджанских военных.

Ранее Азербайджан назвал число пострадавших при обстреле в городе Гянджа. По данным Генпрокуратуры страны, 32 жителя получили ранения, еще один погиб.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.