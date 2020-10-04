В Армении задержали подозреваемых в шпионаже

В Армении задержали нескольких иностранцев по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу национальной безопасности Армении.

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Согласно заявлению ведомства, подозреваемые собирали сведения об армянской военной технике, транспортировке вооружений, местах дислокации воинских частей, а также о мобилизуемых в условиях военного положения и их количестве. Помимо этого, иностранцы подстрекали к шпионажу граждан Армении. На данный момент армянские власти проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей задержанных и их гражданства.

Ранее спецслужбы Армении обнаружили среди высокопоставленных военачальников страны азербайджанского шпиона. По данным следствия, арестованный гражданин Армении занимал высокие должности в Минобороны страны и работал с информацией, составляющей военную тайну. Предполагается, что военный был завербован азербайджанскими спецслужбами во время одной из поездок в Грузию.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.