Спецслужбы Армении заявили об азербайджанском шпионе среди военачальников

Спецслужбы Армении обнаружили среди высокопоставленных военачальников страны азербайджанского шпиона. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на армянскую Службу нацбезопасности.

В настоящее время предполагаемый шпион арестован, ему предъявлено обвинение в государственной измене. В его квартире прошли обыски, в ходе которых правоохранители нашли различные боеприпасы, шпионское оборудование, а также оригиналы документов, раскрывающих актуальную военную информацию.

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По данным следствия, ранее арестованный гражданин Армении занимал высокие должности в Минобороны страны и работал с информацией, составляющей военную тайну. В частности, он имел доступ к сведениям о боевой технике, вооружении, военных и объектах первейшего поражения Армении и Нагорного Карабаха. Предполагается, что военный был завербован азербайджанскими спецслужбами во время одной из поездок в Грузию. В дальнейшем он неоднократно выезжал в Грузию, где встречался со своими кураторами и передавал им собранные данные.

Вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. При этом президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.