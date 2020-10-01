В Нагорный Карабах начали отправлять бойцов из Сирии

Турецкие частные военные компании при поддержке правительства ведут отбор наемников в Сирии для участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR).

По данным правозащитников на 30 сентября, в Баку было переброшено как минимум 850 бойцов. При этом сутками ранее число боевиков едва превышало 300. Большинство наемников представляют туркоманскую общину (сирийские туркмены, тюркское население севера Сирии). Арабские группировки, поддерживающие Анкару, отказались выделять бойцов.

Основной задачей при отправке в Азербайджан называлась охрана отдельных точек, однако в итоге их привлекли к боевым действиям. В ходе боев в Карабахе погибли трое наемников, воевавших на стороне Азербайджана.

При этом в зону конфликта отправили бойцов от армянской диаспоры в Сирии, однако их точное число неизвестно.

Ранее российские дипломаты подтвердили, что осведомлены об участии в карабахском конфликте террористов из незаконных вооруженных формирований Сирии и Ливии. В Баку, в свою очередь, заявили о том, что Ереван использует на своей стороне наемников из стран Ближнего Востока. Армении эти обвинения отвергает.

Арабская служба «Би-би-си» опубликовала интервью с гражданином Сирии, который был завербован протурецкой «Сирийской национальной армией» и в настоящее время находится в Азербайджане. Боец признался, что ему предлагали работу по охране военных объектов, за которую обещали платить две тысячи долларов в месяц. Об участии в военных действиях речи не шло.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.