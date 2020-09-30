В Карабахе применили турецкие и израильские «уничтожители» российских «Панцирей»

Вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе были применены турецкий ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar TB2 и израильский барражирующий боеприпас SkyStriker, пишет Defense Express. Ранее данное оружие неоднократно применялось против российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь».

Агентство отмечает, что Bayraktar TB2 использовался для наведения и корректировки огня, а также в ударных миссиях по объектам системы противовоздушной обороны (ПВО), вероятно, без захода в зону действия противоракетной обороны (ПРО) противника. Согласно данным Defense Express, для уничтожения танков беспилотник задействовал высокоточный боеприпас MAM-L.

Агентство пишет, что для уничтожения одной из боевых машин противника в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона применила барражирующий боеприпас типа израильского SkyStriker. Defense Express отмечает, что в ходе конфликта Азербайджаном эффективно использовался израильский дрон-камикадзе семейства Harpy.

Агентство напоминает, что Украина также располагает Bayraktar TB2.

Материалы по теме Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

В сентябре на фоне обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе Минобороны Азербайджана объявило о полномасштабной контрнаступательной военной операции в регионе. Тогда же пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские силы сбили в Нагорном Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана.

В июне Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь» российского производства.

В январе 2019 года Израиль атаковал объекты на территории Сирии, которые, по данным еврейского государства, связаны с Ираном. В ходе удара был уничтожен, в частности, комплекс «Панцирь» российского производства. Для этого Израиль использовал барражирующий боеприпас SkyStriker, созданный компанией Elbit Systems.