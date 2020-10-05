Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о перспективах военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Al Arabiya.

Глава государства отметил, что не согласен с тем, что данный вопрос нельзя решить с помощью военной силы. Он заявил, что за 28 лет посредники и международные организации так и не предоставили Азербайджану политического пути урегулирования ситуации. Алиев считает, что вместо этого они просто заморозили конфликт.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что тем не менее для страны этот конфликт не замороженный, и азербайджанцы больше не намерены терпеть. Он также добавил, что раз никто не может обеспечить исполнение норм международного права, то Азербайджан сам это сделает.

Ранее Алиев во время обращения к нации заявил, что виновниками нынешней ситуации в Карабахе являются Ереван и ряд стран, которые хотели сохранить статус-кво. Он также заявил, что Карабах принадлежит Азербайджану и «мы его вернем». По его словам, «все оккупированные районы будут освобождены».

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.