Пуск ракет по Азербайджану попал на видео

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Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры обстрела своей территории со стороны Армении. Видеозапись доступна в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

В ведомстве заявили, что сегодня утром войска противовоздушной обороны Азербайджана зафиксировали пуск ракет со стартовых позиций сразу в нескольких районах Армении.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.