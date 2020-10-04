Армения опровергла заявление Баку о взятии еще одного города в Карабахе

Министерство обороны Армении назвало ложью заявления Баку о взятии города Джебраила в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.
«Публикуемые в Twitter должностными лицами Азербайджана и Турции заявления о взятии Джабраила — очередная ложь», — сказала пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян.
О захвате населенного пункта, который с 1993 года находился под контролем Нагорно-Карабахской Республики, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.