Азербайджанская армия взяла под контроль еще один город в Карабахе

Азербайджанская армия взяла под контроль город Джебраил в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает ТАСС.
По словам Алиева, также освобожден ряд сел.
При этом Минобороны Армении опровергло заявление Баку о взятии города Джебраил, пишет ТАСС.
Населенный пункт находился под контролем Нагорно-Карабахской Республики с 1993 года.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.