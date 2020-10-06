Азербайджан заявил о готовности открыть гуманитарные коридоры в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило о готовности открыть гуманитарные коридоры для армянского населения и военнослужащих в Карабахе, сообщает Haqqin.az.

Представитель Минобороны Анар Эйвазов заявил, что азербайджанская армия соблюдает нормы международного права и правила оказания помощи лицам, не участвующим в конфликте.

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Ранее Минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабную наступательную операцию на южном направлении в Карабахе. В Степанакерт приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян, который провел совещание с президентом и военным руководством непризнанной Нагорно-Карбахской республики (НКР).

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокации и использовании иностранных наемников и террористов.

В 1991 году Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии. Однако периодически военные действия возобновляются.