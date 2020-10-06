Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабную наступательную операцию на южном направлении в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Армении.

Вместе с тем в Нагорный Карабах впервые с начала боевых действий приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Степанакерте он провел совещание с президентом непризнанной Нагорно-Карбахской республики (НКР) Араиком Арутюняном и военным руководством, передает «Sputnik Армения».

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Министр обороны НКР Джалал Арутюнян сообщил армянскому премьеру о нанесении «адекватных ответных ударов» противнику, а также о дальнейших действиях военных.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.