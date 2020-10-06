Турцию назвали угрозой исчезновения «армянского мира»

Глава парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Товмасян заявил, что Степанакерт не будет просить перемирия. Об этом сообщает РИА Новости.

Он призвал соотечественников оставаться стойкими. «Войну начало военно-политическое руководство Азербайджана, продолжили власти Турции», — заявил Товмасян. По его мнению, соседние с регионом крупные страны, «дружественная сверхдержава», понимают, что сейчас речь идет не только о проблеме Нагорного Карабаха.

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Товмасян предупредил об угрозе усиления турецкого влияния в регионе. В Закавказье «хочет просочиться» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, считает политик. Он добавил, что если исчезнет «армянский мир», «дружественные сверхдержавы» потеряют свое влияние в регионе.

В этой связи Товмасян считает, что на Турцию и Азербайджан нужно оказывать международное давление для прекращения боевых действий.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.