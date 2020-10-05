Армения предупредила о катастрофическом темпе развития конфликта с Азербайджаном

Министерство обороны Армении предупредило, что развитие ситуации в Нагорном Карабахе нынешними темпами приведет к катастрофе во всем регионе. Об этом пишет ТАСС.

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Армения ожидает от международного сообщества оказания давления на Турцию в связи с ее вмешательством в эскалацию конфликта. Президент Армен Саркисян заявил, что Турция должна отступить от своих позиций и перестать поддерживать Азербайджан.

«Только после этого мы сможем вернуться к естественному процессу в рамках Минской группы [ОБСЕ]. Любое вмешательство третьей стороны еще больше запутает нынешнюю ситуацию и сделает ее сложно управляемой. У нас такая же ситуация, как в Сирии. И эта новая Сирия создаст в сердце Кавказа в десять раз больше проблем», — добавил Саркисян.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.