Алиев рассказал о приносящей результат мирной политике Турции на Кавказе

Открытые и решительные заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу конфликта в Нагорном Карабахе показали всему миру, что Азербайджан не одинок. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщается на сайте главы государства.

По его словам, поддержка Турции вдохновляет азербайджанцев и дает им дополнительные силы.

Алиев подчеркнул, что соседняя страна играет важную роль в обеспечении стабильности в Закавказье. «Политика Турции, направленная только на мир в регионе и во всем мире, уже дает результаты не только на Ближнем Востоке, но и на Кавказе. Таким образом, нынешняя ситуация в связи с очередным нападением Армении еще раз показывает, что Турция имеет право голоса как в регионе, так и в мире», — рассказал он.

Материалы по теме «Переговоры бессмысленны» В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия? «Надень форму, сынок, и иди» Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей

Ранее 6 октября спикер парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Товмасян заявил, что Степанакерт не будет просить перемирия. Он предупредил мировое сообщество об угрозе усиления турецкого влияния в регионе. Вместе с тем премьер-министр Армении Никол Пашинян предостерег Европейский союз от недооценки угрозы со стороны Турции.

5 октября Эрдоган назвал Минскую группу ОБСЕ виновной в военном конфликте в Нагорном Карабахе. «Именно из-за ее халатности и бездействия ситуация пришла к такому результату. Мировое сообщество молча смотрело на оккупацию со стороны Армении», — сказал он.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.