Ереван заявил об уничтожении азербайджанской базы

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила об уничтожении армянскими силами базы горюче-смазочных материалов (ГСМ) Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, ночью азербайджанские ВС попытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении (не доходя до Джебраила), но попали под ракетно-артиллерийский удар Армии обороны Карабаха.

Степанян заявила, что есть потери в живой силе и технике ВС Азербайджана, чьи военные отступили. Огнем армянских сил уничтожена крупная база ГСМ.

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Ранее Минобороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабную наступательную операцию на южном направлении в Нагорном Карабахе.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.