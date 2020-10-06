Азербайджан обвинил Армению в обстреле крупного нефтепровода

Генпрокуратура Азербайджана обвинила Армению в попытке обстрела крупного нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе ведомства заявили, что ракетные удары нанесли около 21:00 (20:00 по московскому времени) по участку трубопровода, проходящему в Евлахском районе.

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В Генпрокуратуре также указали, что нефтепровод занимает особое место в энергетической безопасности Европы и является крупнейшим стратегическим проектом региона. «Эта попытка террора была пресечена», — добавили в ведомстве.

Там также сообщили, что «вооруженные силы оккупирующей стороны подвергли тяжелому обстрелу Тертерский район». В результате погиб один местный житель, а еще двое были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

При этом позднее Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстреле нефтепровода.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабную наступательную операцию на южном направлении в Нагорном Карабахе.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.