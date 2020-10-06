Турцию уличили в обстреле Степанакерта из дальнобойного «Урагана»

Турецких военных уличили в использовании дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) T-300 Kasirga («Ураган») при обстреле столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерта. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

О том, что Степанакерт подвергся атаке со стороны «Ураганов», свидетельствуют обнаруженные на улицах города элементы зарядов данных РСЗО.

На данный момент Kasirga представляет собой мощнейшую и самую дальнобойную РСЗО армии Турции. Калибр системы составляет 302 миллиметра, дальность стрельбы — до 100 километров.

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Утром 5 октября сообщалось, что ракетный удар по Степанакерту нанесли Вооруженные силы Азербайджана. Отмечалось, что по городу были выпущены четыре тяжелых снаряда. Позже в тот же день стало известно, что в столице НКР прогремела еще одна серия взрывов.

В конце сентября сообщалось, что Турция могла управлять беспилотниками Bayraktar TB2, которые в Нагорном Карабахе уничтожили не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки. Спустя несколько дней, 2 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает наступление армии Азербайджана в Нагорном Карабахе и надеется на «освобождение» этих земель от власти Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.