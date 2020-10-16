НАТО разочаровало президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян разочарован позицией НАТО в связи с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью Critic.

По словам Саркисяна, он разочарован тем, что НАТО позволяет члену альянса, Турции, участвовать в конфликте, к которому она не имеет никакого отношения. При этом Турция, будучи членом НАТО, использует современное вооружение альянса и солдат без какого-либо мандата.

Президент Армении также заявил, что разочарован позицией Евросоюза и США, которые не оказывают достаточного давления на Анкару. Саркисян раскритиковал и Израиль, который продолжает поставлять Азербайджану оружие.

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Спустя две недели, 10 октября, было объявлено перемирие после многочасовых переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Москве. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

Армения утверждает, что на стороне Азербайджана в конфликте участвует Турция, которая к тому же поставляет туда боевиков из Сирии, а также подразделения пакистанской армии. Баку отвергает это.