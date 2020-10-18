Армения раскрыла условие признания независмости Нагорного Карабаха

Ереван признает независимость Нагорного Карабаха, если Баку откажется идти путем переговоров. Такое условие раскрыл президент Армении Армен Саркисян в интервью «Коммерсанту».

Глава государства напомнил, что Ереван давно приостановил процесс признания независимости региона, чтобы не усложнять переговорный процесс с Азербайджаном по урегулированию конфликта.

«То есть непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще», — пояснил президент.

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Однако если Баку при поддержке Турции откажется от переговоров, то Армения пойдет на признание независимости региона. При этом Саркисян выразил надежду, что «свет в конце тоннеля» не погаснет. По его словам, в противном случае война в Нагорном Карабахе может перерасти совсем в другую войну — намного более трагичную и масштабную.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская Республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Баку попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.