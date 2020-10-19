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Армения заявила о попытке Азербайджана прорваться на важном участке фронта

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Фото: Минобороны Армении

Вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку на южном направлении в Нагорном Карабахе, сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Противник намеревался стремительной атакой оказать огневое и психологическое давление и прорваться на важном участке фронта. Благодаря профессионализму и высоким моральным качествам подполковников Степана Геворкяна и Станислава Еремина, а также рядового Гарика Аракеляна наступление было остановлено, а противник отброшен на несколько километров», — заявила она.

Ранее 19 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль 13 сел Джебраильского района в Нагорном Карабахе.

Ситуация в регионе резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.

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