Армения обвинила Азербайджан в принуждении наемников к боевым действиям

Азербайджан принуждает наемников из Сирии к активным боевым действиям в районе города Горадиз после достижения договоренности о прекращении огня. Об этом пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на старшего прокурора Центральной военной прокуратуры Армении Аршака Мартиросяна.

По его словам, боевиков заставляют носить форму Вооруженных сил.

«Принимая во внимание все факты, мы возбудили уголовное дело по статье 389 Уголовного кодекса Армении по признакам международного терроризма», — сказал Мартиросян.

О том, что сирийские наемники, поддерживаемые Турцией, отправлены воевать в Нагорный Карабах, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Однако спустя некоторое время, по данным The Wall Street Journal, сотни наемников попросились обратно из-за ожесточенности боев. Независимая журналистка Линдси Снелл вместе с тем утверждает, что боевики продолжают воевать в регионе: Турция якобы переправляет их из Ливии. Все обвинения турецкие власти отрицают.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.