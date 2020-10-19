Турция вновь отправила сирийских боевиков в Нагорный Карабах

Турция вновь отправила сирийских боевиков воевать в Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В регион 16 октября направили более тысячи боевиков из Сирии. Помимо этого, еще одна партия якобы готовится к отправке.

О том, что сирийские наемники, поддерживаемые Турцией, отправлены воевать в Нагорный Карабах, стало известно еще в октябре. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Однако спустя некоторое время, по данным The Wall Street Journal, сотни наемников попросились обратно из-за ожесточенности боев. При этом независимая журналистка Линдси Снелл писала, что боевики продолжают воевать в Нагорном Карабахе: Турция якобы переправляет их из Ливии. Анкара отрицает все обвинения.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций и населенных пунктов на линии разграничения.

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