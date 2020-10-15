ВКС России одним ударом уничтожили более 30 боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России вместе с военной авиацией Сирии нанесли удар по позициям боевиков в районе сирийского населенного пункта Джиср-эш-Шугур (провинция Идлиб), уничтожив тренировочную базу джихадистов. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Один удар, в частности, пришелся на объекты Исламской партии Туркестана. Незадолго до начала атаки за ними и другими позициями террористов наблюдали беспилотники.

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Издание со ссылкой на данные корреспондента Sputnik уточняет, что в результате удара погибли более 30 джихадистов, многие получили ранения. Также оказалась уничтожена часть техники боевиков.

14 октября сообщалось об ударе российской авиации по лагерю в Сирии, где готовят боевиков для участия в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Два истребителя Су-34 и два Су-24М атаковали семь объектов лагеря, в числе которых пункт управления, укрытия и замаскированная военная техника.

Ранее в октябре ВКС России отомстили за гибель генерал-майора Вячеслава Гладких и переводчика-курсанта Михаила Мильшина, нанеся авиаудар по подземным командным пунктам боевиков организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на севере сирийской провинции Дейр эз-Зор. Во время удара в одном из укрытий находился полевой командир Абу Катада, причастный к гибели российских военных. Два бомбардировщика Су-24 уничтожили укрытия и около 30 террористов, в том числе Катада.