Россия отомстила за гибель генерала в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России отомстили за гибель генерал-майора Вячеслава Гладких и переводчика-курсанта Михаила Мильшина, нанеся авиаудар по подземным командным пунктам боевиков организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на севере сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает близкое к министерству обороны издание «Русская весна» со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник издания указал, что во время удара в одном из укрытий находился полевой командир Абу Катада, причастный к гибели российских военных. Два бомбардировщика Су-24 уничтожили укрытия и около 30 террористов, в том числе Катада.

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«Русская весна» уточнила, что территория, которую атаковали ВКС, сейчас контролирует Армия США.

О гибели в Сирии генерал-майора Гладких стало известно 18 августа. Это произошло недалеко от города Дейр-эз-Зор, при возвращении военнослужащих после гуманитарной миссии. Тогда же переводчик Мильшин получил совместимое с жизнью ранение в области глаз и был доставлен в госпиталь имени Бурденко в Москве. Позже он скончался. Предполагалось, что боевики при подрыве российской колонны использовали яд.

В конце августа представитель российской группировки в Сирии сообщил об уничтожении сотен боевиков в ответ на гибель военных. Он утверждал, что ВКС ликвидировали 327 террористов, уничтожили 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.