В Сирии погиб российский генерал

В Сирии после взрыва бомбы на пути автоколонны погиб российский генерал, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Старший военный советник в звании генерал-майор умер от полученных тяжелых ранений. Еще двое служащих получили ранения.

Известно, что взрывное устройство сработало на обочине вблизи Дейр эз-Зора 18 августа. Колонна в этот момент возвращалась после проведения гуманитарной акции.

В Минобороны сообщили, что окажут семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку. Офицера посмертно представят к государственной награде.

Ранее, 17 августа, стало известно об атаке на российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе. Нападение произошло во время 22-го по счету совместного патруля России и Турции. Пострадали ли военнослужащие с турецкой стороны, не уточняется. «На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения. Среди российских военнослужащих пострадавших нет», — прокомментировали в Центре примирения.