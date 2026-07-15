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13:18, 15 июля 2026Экономика

В российской халве нашли тяжелый металл

Shot: В халве «Азовской кондитерской фабрики» нашли тяжелый металл кадмий
Вячеслав Агапов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В российской халве «Эконом» нашли тяжелый металл кадмий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Токсичный ингредиент обнаружил белорусский Госсаннадзор. Он забраковал опасную партию подсолнечной халвы от «Азовской кондитерской фабрики» из Ростовской области. Проверка охватила пачки по 350 граммов, изготовленные 28 февраля 2026 года, выпущенные одним из крупнейших производителей халвы в России.

«Кадмий способен накапливаться в организме и при длительном воздействии повреждать почки и кости. В Белоруссии продажу опасной партии уже остановили. При этом российские ведомства об изъятии проблемной халвы пока не сообщали», — отметили авторы.

Ранее стало известно, что магазины Х5 («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») временно остановили продажу товаров Великолукского мясокомбината. Роспотребнадзор обнаружил в товарах Великолукского мясокомбината микробную трансглютаминазу («мясной клей»). Запрещенную добавку нашли в тамбовском гипермаркете «Линия» в «Сосисках молочных ГОСТ», свиных и говяжьих сардельках. Другие партии «Сосисок молочных ГОСТ» выявили в пермском «Магните» и екатеринбургском «Верном».

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