Торговая сеть прекратила продажу продуктов Великолукского мясокомбината

Магазины сети X5 временно остановили продажу товаров Великолукского мясокомбината

Магазины Х5 («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик) временно остановили продажу товаров Великолукского мясокомбината. Об этом со ссылкой на пресс-службу торговой сети сообщает «Коммерсантъ».

По информации Telegram-канала «Shot проверка», Роспотребнадзор обнаружил в товарах Великолукского мясокомбината микробную трансглютаминазу («мясной клей»). Запрещенную добавку нашли в тамбовском гипермаркете «Линия» в «Сосисках молочных ГОСТ», свиных и говяжьих сардельках. Другие партии «Сосисок молочных ГОСТ» выявили в пермском «Магните» и екатеринбургском «Верном».

В сети заявили, что решение прекратить продажу продуктов приняли после информации о якобы найденной в продукции комбината запрещенной добавке.

«Торговые сети Х5 не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Мы отправим продукцию на лабораторные исследования, до получения результатов продажи товара будут временно заблокированы», — приводит слова представителей Х5 ТАСС.

Ранее запрещенную микробную трансглутаминазу (мясной клей) и антибиотики нашли в продукции мясокомбината «Атяшевский».

По данным источников, в пробах свиного фарша из «Пятерочки», и ливерной колбасе «Печеночная» из «Дикси» в Калужской области нашли антибиотик азитромицин, среди побочных эффектов которого встречаются глухота, размытость зрения и головокружение.