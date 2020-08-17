Российские военные прокомментировали взрыв на пути следования в Сирии

При атаке на российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе не пострадали российские военные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Нападение произошло во время 22-го по счету совместного патруля России и Турции. Пострадали ли военнослужащие с турецкой стороны, не уточняется. «На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения. Среди российских военнослужащих пострадавших нет», — прокомментировали в Центре примирения.

О том, что на пути следования патруля произошел взрыв, сообщалось ранее 17 августа. Было опубликовано видео, на котором видно, как происходит взрыв.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта текущего года договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в этой провинции, в связи с чем в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.