В Сирии взорвали турецкий конвой

В сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4. Об этом сообщает Soczu.
Известно, что во время движения военных сработало самодельное взрывное устройство. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое. Других подробностей пока не приводится.
12 мая на пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе также сообщалось о взрыве. Тогда турецкие военнослужащие применили светошумовые гранаты для усмирения местных жителей, после чего раздался взрыв. Однако в прошлый раз никто не пострадал.
О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.