В Сирии взорвали турецкий конвой

В сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4. Об этом сообщает Soczu.

Известно, что во время движения военных сработало самодельное взрывное устройство. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое. Других подробностей пока не приводится.

Материалы по теме «Мы не будем спрашивать разрешения» Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий «Эрдоган не может просто уйти» Почему Турции так нужен Идлиб и как США повлияют на ситуацию в Сирии

12 мая на пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе также сообщалось о взрыве. Тогда турецкие военнослужащие применили светошумовые гранаты для усмирения местных жителей, после чего раздался взрыв. Однако в прошлый раз никто не пострадал.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru