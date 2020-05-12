На пути российско-турецкого патруля в Сирии прогремел взрыв

Видео: t.me/warjournal

На пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе прогремел взрыв. Об этом сообщает Idlib Plus в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что местные жители закидали патруль яйцами. После того как турецкие военнослужащие применили светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов, раздался взрыв. Кадры с места событий публикуют пользователи Twitter.

Отмечается, что в зоне деэскалации могло сработать самодельное взрывное устройство. При этом выдвинута версия, что неизвестные могли стрелять из гранатомета. По предварительным данным, никто не пострадал.

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О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.

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