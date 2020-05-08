Россию обвинили во вмешательстве в Сирии и Ливии

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон обвинил Россию во вмешательстве в дела Сирии и Ливии. Текст брифинга опубликован на сайте Госдепа.

Россия публично заявляет о своей поддержке политического решения, в частности, в Сирии или Ливии, отметил Робинсон. Но при этом она участвует в действиях, которые срывают мирный процесс и расширяют конфликт.

По словам представителя Госдепа, Россия усиливает свое неконструктивное поведение на Ближнем Востоке с 2015 года, после поддержки президента Сирии Башара Асада. В Ливии региональный конфликт используется российской стороной для достижения политической и экономической выгоды, утверждает американский чиновник. «Москве еще не поздно изменить курс и искренне поддержать политическое урегулирование обоих этих конфликтов», — заключил Робинсон.

В феврале США выразили недовольство Россией и Турцией в Сирии. Это случилось после того, как сирийская армия провела в Идлибе крупномасштабную операцию против боевиков, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня.

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