Алеппо обстреляли ракетами

Сирийские войска ПВО отразили ракетный удар в провинции Алеппо. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии, передает РИА Новости.

Предположительно, целью ударов стал сирийский военный исследовательский центр. Зенитчики сумели перехватить несколько ракет. О жертвах и разрушениях на земле не сообщалось.

Пока неизвестно, кто нанес удар. По неподтвержденной информации, к обстрелу может быть причастна Армия обороны Израиля — ВВС еврейского государства наносят авиаудары по Сирии с периодичностью раз в несколько дней. Так, о предыдущих обстрелах Арабской Республики сообщалось 1 мая, 27 и 20 апреля.

12 марта Россия назвала Израиль виновником подрыва безопасности в регионе после ударов по Сирии. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова завила, что в Москве вызывают обеспокоенность односторонние удары Израиля по Сирии с нарушением суверенитета соседних арабских государств, в частности Ливана. «Мы считаем, что подобные произвольные силовые действия подрывают региональную безопасность», — отметила дипломат.

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