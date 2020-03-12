Россия назвала Израиль виновником подрыва безопасности после ударов по Сирии

Россия назвала Израиль виновником подрыва безопасности в регионе после ударов по Сирии. Такое заявление сделала спикер российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.
В Москве вызывают обеспокоенность односторонние удары Израиля по Сирии с нарушением суверенитета соседних арабских государств. В частности, последняя такая атака была произведена из воздушного пространства Ливана. «Мы считаем, что подобные произвольные силовые действия подрывают региональную безопасность», — отметила Захарова.
5 марта сирийские правительственные войска противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку Израиля в небе над городом Хомс. Удары нанесли из воздушного пространства Ливана и с Голанских высот в сторону ливанского города Сайда. Военные Израиля выпустили несколько ракет, которые удалось перехватить сирийской армии.