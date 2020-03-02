Израильский вертолет нанес удар по цели в Сирии

Израильский военный вертолет McDonnell Douglas AH-64 Apache («Апач») нанес удар по цели на сирийской территории. Видео атаки по машине правительственных сил на юге Сирии появилось в Telegram-канале «Военный осведомитель».
На сайте армии Израиля говорится, что ее силы предотвратили попытку «снайперской атаки» в районе Голанских высот. Указывается, что в этой связи был атакован «автомобиль, участвовавший в попытке нападения». Кому он принадлежал, в ЦАХАЛ не уточнили.
28 февраля сообщалось, что вертолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.
Голанские высоты, принадлежавшие Сирии с 1944 года, были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.