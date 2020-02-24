Дамаск обстреляли ракетами с Голанских высот

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным агентства, обстрел производился с Голанских высот. Информации о пострадавших на данный момент нет. Отмечается, что ракеты не достигли ни одного из аэропортов города.

Израильские военные заявили, что нанесли удар по целям палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в РФ) в Сирии, сообщает РИА Новости. Ранее боевики взяли на себя ответственность за обстрел израильских территорий со стороны сектора Газа.

В предудыщий раз об обстреле Дамаска сообщалось 14 февраля. Тогда ракеты были выпущены также со стороны Голанских высот. Израиль подтвердил, что сирийскую столицу обстреляли истребители ВВС страны. Целями ударов стали склады оружия проиранских группировок.

Голанские высоты, принадлежавшие Сирии с 1944 года, были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.

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