Боевики нанесли ракетный удар по Израилю

Из палестинского анклава в Газе была выпущена 21 ракета по израильской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильских военных.

Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов в южной части Израиля. Из-за обстрелов мэрия Ашкелона отменила школьные занятия в понедельник, 24 февраля.

По данным израильских военных, система ПРО «Железный купол» перехватила 13 ракет из 21.

Позже боевое крыло палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за обстрел израильских территорий. Представители организации заявили, что это стало ответом на «убийство муджахида Мухаммеда аль-Наима и жестокое обращение с его телом».

17 января израильские военные нанесли удары по объектам движения ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран, в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчатыми веществами. Вертолет армии обороны Израиля ударил по инфраструктуре, используемой движением ХАМАС на севере сектора Газа.

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