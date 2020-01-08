В Израиле ответили на угрозы Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что любой, кто попытается напасть на Израиль, получит очень серьезный отпор. Его слова передает Reuters.

«Любой, кто попытается атаковать нас, получит сильнейший отпор», — заявил израильский премьер в Иерусалиме. Нетаньяху подчеркнул, что полностью поддерживает решение президента США Дональда Трампа о проведении операции по ликвидации генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он отметил, что американский лидер в данной ситуации действовал «быстро, смело и решительно».

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Так политик отреагировал на угрозы Ирана атаковать город Хайфа на севере Израиля в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани». Тегеран начал ее в отместку за ликвидацию генерала Сулеймани при авиаударе США. КСИР считает Израиль соучастником убийства Сулеймани.

Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке. Эту атаку назвали начальным этапом операции «Мученик Сулеймани». Официальных данных о жертвах и пострадавших пока не поступало, государственное телевидение Ирана утверждает, что при ударах погибли 80 американских военнослужащих.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января при авиаударе в аэропорту иракского Багдада. В Пентагоне заявляли, что приказ был отдан лично президентом Дональдом Трампом. США считают генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

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