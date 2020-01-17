Израиль ударил по сектору Газа в ответ на запущенные воздушные шары

Израильские военные нанесли удары по объектам движения ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран, в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчатыми веществами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Отмечается, что ранее из сектора Газа в сторону Израиля были запущены воздушные шары со взрывчатыми веществами. В ответ на это вертолет армии обороны Израиля ударил по инфраструктуре, используемой движением ХАМАС на севере сектора Газа.

В среду армия Израиля так же нанесла удар после того, как из сектора Газа в ее сторону были запущены четыре снаряда. Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила два из них.

Ранее в январе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что любой, кто попытается напасть на Израиль, получит очень серьезный отпор. Так политик отреагировал на угрозы Ирана атаковать город Хайфа на севере Израиля в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани». Тегеран начал ее в отместку за ликвидацию генерала Сулеймани при авиаударе США. КСИР считает Израиль соучастником убийства Сулеймани.

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