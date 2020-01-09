Войска «Хезболлы» приблизились к Израилю

Войска ливанского движения «Хезболла» приблизились к границам Израиля. Об этом со ссылкой на представителей иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщает Al-Masdar News.

Согласно заявлению КСИР, шиитская группировка передвинула ближе к израильской территории своих боевиков и военную технику.

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Днем ранее власти Ирана пригрозили, что готовы ударить по Израилю, если США продолжат эскалацию конфликта. Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пообещал дать жесткий отпор всем, кто посмеет напасть на Израиль.

Заявления представителей Исламской Республики прозвучали после ракетного удара по американской авиабазе. В ходе него не погиб ни один военнослужащий США. Американский президент Дональд Трамп в ответ призвал иранскую сторону к миру, но пообещал новые экономические санкции.

Конфликт разгорелся после того, как США устранили генерала КСИР Касема Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января при авиаударе в аэропорту иракского Багдада.

В Пентагоне заявляли, что приказ был отдан лично Трампом. США считают генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

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