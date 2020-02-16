Хакеры попытались взломать телефоны израильских солдат приложениями для флирта

Хакеры из палестинского движения ХАМАС пытались получить доступ к мобильным телефонам израильских солдат через мобильные приложения для флирта. Об этом сообщается на сайте Армии обороны Израиля.

Операция израильской контрразведки по разоблачению хакеров носила название «Разбитое сердце». Начиная с января представители ХАМАС знакомились с солдатами в соцсетях, выдавая себя за привлекательных молодых женщин. Фотографии и личные данные девушек были взяты с реальных аккаунтов.

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Хакеры под видом женщин отправляли письменные и голосовые сообщения, картинки и видео, а потом предлагали солдатам установить более удобное приложение для общения — Catch&See, ZatuApp и GrixyApp, пишет Daily Mail.

После установки приложения ХАМАС получал доступ к хранящейся на смартфоне информации, а сам аппарат начинал работать как подслушивающее устройство. В пресс-службе Армии обороны Израиля подчеркнули, что действия хакеров были вовремя пресечены и злоумышленникам не удалось нанести ущерб национальной безопасности страны.

28 января президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно карте, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты в свою очередь отходят еврейскому государству. В качестве условий мирного процесса Трамп потребовал от властей Палестины демилитаризации Газы, отказа от методов вооруженной борьбы и прекращения поддержки движения ХАМАС.

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