Двоих израильтян уличили в работе на палестинских террористов

Двоих израильтян уличили в работе на палестинское движение ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран. Об этом сообщает The Times of Israel.

Источники в израильской службе безопасности ШАБАК рассказали, что 30-летний Рами Амуди и 34-летний Раджаб Дака, граждане Израиля, были частью шпионской группы ХАМАС, действующей в центре страны. В частности, они работали в секторе Газа.

Утверждается, что мужчины предоставляли подробную информацию об израильских объектах безопасности, в том числе военных базах и полицейских участках. Один из них также делился данными о местах, в которых приземлились выпущенные ХАМАС ракеты: это должно было повышать точность ударов по Израилю.

В середине января израильские военные нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчатыми веществами. Вертолет Армии обороны Израиля ударил по инфраструктуре, используемой движением ХАМАС на севере сектора Газа.

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