Сирийские ПВО отразили атаку на район рядом с российской базой Хмеймим

Подразделения противовоздушной обороны Cирии отразили атаку на окрестности города Джебла. Об этом сообщило Гостелевидение Сирии, передает РИА Новости.
Уточняется, что налет «враждебных объектов» велся со стороны Средиземного моря. О жертвах и разрушениях информации нет.
Рядом с подвергшимся налету городом расположен военный аэродром Хмеймим, где находится одноименная российская военная база.
14 февраля сирийская столица Дамаск также подверглась ракетному обстрелу. Тогда снаряды были выпущены со стороны Голанских высот. Позднее газета The Jerusalem Post сообщила, что сирийскую столицу обстреляли истребители ВВС Израиля, при этом самолеты не вторгались в воздушное пространство соседней страны. Целями ударов стали склады оружия проиранских группировок.