Израильские вертолеты атаковали Сирию

Вертолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, атака была совершена со стороны Голанских высот. В результате нападения пострадали трое военнослужащих в Эль-Кахтании, Эль-Хурии и административном центре Эль-Кунейтра.

Других подробностей обстрела не приводится.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Обстрел производился с Голанских высот, ракеты не достигли ни одного из аэропортов города.

Голанские высоты, принадлежавшие Сирии с 1944 года, были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.

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