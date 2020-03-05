Сирия сообщила об атаке с Голанских высот

Сирийские правительственные войска противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку Израиля в небе над городом Хомс. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Удары нанесли из воздушного пространства Ливана и с Голанских высот в сторону ливанского города Сайда. Военные Израиля выпустили несколько ракет, которые затем перехватила сирийская армия.

Как пишет ТАСС со ссылкой на сирийские СМИ, силам ПВО удалось сбить 12 ракет.

2 марта сообщалось, что израильский военный вертолет McDonnell Douglas AH-64 Apache («Апач») нанес удар по цели на сирийской территории. Как сообщила армия Израиля, силы предотвратили попытку «снайперской атаки» в районе Голанских высот.

Голанские высоты, принадлежавшие Сирии с 1944 года, захватил Израиль в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981-м израильский парламент принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.

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