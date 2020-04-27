По сирийской столице нанесли ракетный удар

Войска противовоздушной обороны сирийской столицы отразили ночной ракетный обстрел. Об этом сообщает Сирийское государственное телевидение, передает РИА Новости.

По неподтвержденной информации, удар из воздушного пространства Ливана нанесла Армия обороны Израиля. ПВО Дамаска удалось сбить несколько ракет.

Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Неделю назад сообщалось о ракетной атаке, которую израильские военные провели в районе Пальмиры в провинции Хомс.

12 марта Россия назвала Израиль виновником подрыва безопасности в регионе после ударов по Сирии. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова завила, что в Москве вызывают обеспокоенность односторонние удары Израиля по Сирии с нарушением суверенитета соседних арабских государств, в частности Ливана. «Мы считаем, что подобные произвольные силовые действия подрывают региональную безопасность», — отметила дипломат.

В феврале сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла. Рядом с ним расположен военный аэродром Хмеймим, где находится одноименная российская военная база.

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