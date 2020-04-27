Стало известно о жертвах атаки на столицу Сирии

В результате атаки на столицу Сирии погибли несколько мирных жителей. О последствиях атаки сообщает агентство SANA в своем Twitter.

По последним данным, погибли как минимум три человека. Еще четверо тяжело ранены, среди них один ребенок.

Ранее стало известно, что войска противовоздушной обороны Дамаска отразили ночной ракетный обстрел. В атаке обвиняют Израиль: SANA утверждает, что удар был нанесен из воздушного пространства Ливана.

Неделю назад сообщалось о ракетной атаке, которую израильские военные провели в районе Пальмиры в провинции Хомс.

В марте Россия назвала Израиль виновником подрыва безопасности в регионе после ударов по Сирии.

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