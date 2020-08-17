На пути следования российских военных в Сирии произошел взрыв

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На пути следования российско-турецкого военного патруля в провинции Идлиб в Сирии произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным другого Telegram-канала, самодельное взрывное устройство взорвалось рядом с турецким бронеавтомобилем MRAP Kirpi. На опубликованном ролике видно, как бронетранспортер едет по дороге, а затем возле него что-то детонирует. Инцидент произошел на трассе М4.

Предыдущее нападение на российских военных произошло в июле. Тогда в результате атаки террориста-смертника были ранены трое военнослужащих, двое из них — представители ингушского батальона военной полиции. Пострадавших эвакуировали.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.