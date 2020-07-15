Эвакуацию раненных в Сирии российских военных показали на видео

В сети появились кадры эвакуации российских военных, раненных в Сирии в результате взрыва на пути совместного с Турцией патруля, и оказания им медицинской помощи. Ролик опубликован в Telegram-канале «Главком РИ».

Отмечается, что на видео показана помощь пострадавшим, двое из которых оказались представителями ингушского батальона военной полиции в Сирии. Известно, что он был направлен в эту страну с миротворческой миссией.

14 июля стало известно о подрыве террористом-смертником взрывного устройства в автомобиле на пути следования колонны патруля. Отмечалось, что фугас сработал несвоевременно, что позволило избежать жертв, трое были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Катаиб Хаттаб Аш-Шишани», входящая в «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар» (запрещена в России), в которой по большей части состоят уроженцы постсоветского пространства.

После этого Россия нанесла ответные авиаудары.

Инциденты с российскими патрулями в Сирии происходят регулярно. Так, 28 мая сообщалось, что российский конвой подвергся забрасыванию камнями на въезде в сирийский город Эриха. Аналогичный эпизод был зафиксирован 12 мая: тогда женщины забросали камнями броневик российской военной полиции. При этом раздавались крики о том, что атакующие не позволят пройти русским.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в провинции, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.

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