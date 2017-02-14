В Сирию на смену чеченцам перебросили военную полицию из Ингушетии

Часть специального назначения, дислоцированная в Сунженском районе Ингушетии, переформирована в батальон военной полиции и отправлена в Сирию, где сменит чеченских военнослужащих. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в силовых структурах.

«Военная полиция из Ингушетии, направленная в Сирию с миротворческой миссией, будет выполнять те же задачи, что и чеченские подразделения. Основная задача батальона военной полиции — обеспечение безопасности Центра по примирению. Эту же работу ранее выполняли чеченские коллеги», — рассказал источник.

Сообщения об отправке в Сирию подразделений военной полиции из Чечни появились в начале декабря 2016 года. Военнослужащим поручили охрану российских военных объектов.

22 декабря, по сообщению министра обороны России Сергея Шойгу, батальон военной полиции был введен в освобожденный Алеппо.