Кадыров назвал задачи отправленных в Сирию чеченских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о целях, поставленных перед военнослужащими, которые были отправлены в сирийский Алеппо. В задачи бойцов, включенных в состав батальона военной полиции Минобороны России, входит сохранение мира на освобожденных территориях Арабской Республики. Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ в пятницу, 10 февраля, передает РИА Новости.

«Татары, русские, чеченцы — они вместе защищают там мусульман. Они не дают разным течениям ссорить народ между собой», — сказал Кадыров.

По его словам, бойцы прошли подготовку по налаживанию контакта с населением Сирии. «У них есть не только теория, но и практика. Они знают, как выявлять, знают, как найти общий язык с народом. Исходя из этого они и были выбраны, исходя из той работы, которая была проведена», — отметил глава Чечни.

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24 января 2016 года Кадыров рассказал о том, что бойцы из республики проходят военную службу в батальоне военной полиции Минобороны России в сирийском Алеппо.

8 декабря СМИ сообщили о возможной отправке батальонов спецназначения «Восток» и «Запад» на российскую базу Хмеймим. В их задачи входит охрана российских военных объектов в Сирии. Отмечалось, что в ноябре подразделения были переформированы в батальоны военной полиции. Личному составу выдали красные береты и наплечные знаки.

Батальоны «Восток» и «Запад» были сформированы в 2003 году преимущественно из военнослужащих-чеченцев. В середине 2000-х бойцы участвовали в борьбе с боевиками в республике, а также в Пятидневной войне с Грузией в августе 2008 года на территории Южной Осетии. В 2006 году личный состав обоих подразделений обеспечивал безопасность батальона, который занимался восстановлением инфраструктуры в Ливане.

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Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство».

Российская авиагруппа была развернута в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе Дамаска, после чего включилась в борьбу с исламистскими группировками. С 17 ноября того же года в сирийской операции периодически принимают участие самолеты Дальней авиации, взлетающие с аэродромов на территории России.